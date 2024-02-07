Китайская Skyworth разместит контрактное производство телевизоров на «Горизонте»

Один из крупнейших китайских производителей бытовой техники Skyworth договорился о контрактном производстве телевизоров на белорусском предприятии «Горизонт», что является частью стратегии китайской компании по выходу на российский рынок.

Китайская компания также рассматривает возможность локализовать выпуск крупной бытовой техники на заводах покинувших РФ западных брендов, пишет КоммерсантЪ со ссылкой на участников рынка.

Издание также отмечает, что эксперты скептически относятся к планам Skyworth, которая «ничем не выделяется среди других китайских марок».