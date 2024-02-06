Белорусский рубль укрепляется к доллару на открытии торгов на БВФБ

На открытии торгов на БВФБ 6 февраля 2024 года белорусский рубль укрепляется к доллару и юаню, свидетельствуют данные торговой площадки.

Курс доллара снижается на 2,09 копейки или 0,65%, до 3,2013 рубля при объеме торгов $1,8млн.

Данные по курсу евро отсутствуют.

Курс российского рубля растет на 0,84 копейки или 0,24% до 3,5370 рубля за 100 российских рублей при объеме торгов 85,5 млн. российских рублей.

Курс китайского юаня снижается на 1,23 копейки или 0,28% до 4,4490 рубля за 10 юаней при объеме торгов 0,1 млн. юаней.