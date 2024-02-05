Последнее обновление: 05.02.2024 12:51

Прибыли Суэцкого канала упали почти вдвое с начала атак хуситов

Все больше компаний морских перевозчиков отказываются от движения кораблей по Красному морю, что почти вдвое уменьшило доходы Суэцкого канала. Об этом сообщает Bloomberg.

Суэцкий канал является самым коротким морской путь между Азией и Европой. Он также является важным источником иностранной валюты для Египта, в 2023 году канал принес около 10,25 млрд долл.

В прошлом месяце доход канала в Египте составил около $428 млн по сравнению с $804 млн за аналогичный период 2023 года.

По словам руководителя Администрации Суэцкого канала Усама Рабие, количество судов, курсирующих по каналу упало на 36%.

Кризис Суэцкого канала может еще сильнее пошатнуть экономику Египта, которая недавно пережила экономический кризис, а также давление из-за войны между Израилем и группировки ХАМАС, что уменьшило туристические потоки.



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