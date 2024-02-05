Yandex N.V. продает Яндекс консорциуму инвесторов

Yandex N.V., головная компания "Яндекса", договорилась о продаже российского бизнеса за 475 млрд рублей консорциуму частных инвесторов. Об этом говорится в сообщении компании.

Параметры сделки учитывают стандартное требование российских властей при продаже активов нерезидентами о дисконте не менее 50% к рынку. Средневзвешенная рыночная капитализация Yandex N.V. за три месяца, закончившиеся 31 января, составила порядка $10,2 млрд (918 млрд рублей), а активы, включенные в сделку, генерировали больше 95% выручки группы за 9 месяцев 2023 года, поясняет "Яндекс".

Предполагается, что сделка будет оплачена комбинацией акций и денег, при этом кэш составит не менее 50%. Таким образом, продавец получит эквивалент как минимум 230 млрд рублей в китайских юанях и до 176 млн акций класса "А" Yandex N.V. В сообщении отмечается, что акциями Yandex N.V. для оплаты сделки покупатель либо уже владеет, либо приобретет их.

В результате сделки головной компанией "Яндекса" станет недавно зарегистрированное МКАО (в январе юрлицо получило 99,999% ООО "Яндекс").

При этом основным владельцем МКАО станет ЗПИФ "Консорциум.Первый" во главе с менеджерами "Яндекса". Помимо менеджмента, совладельцами станут структуры "ЛУКОЙЛа", экс-зампреда Газпрома Александра Рязанова, основателя LETA Capital Александра Чачаева и гендиректора "Инфинитума" Павла Прасса.

Yandex N.V. планирует использовать часть вырученных денег на развитие международных бизнесов и стартапов, которые он сохраняет за собой по итогам сделки, основная часть средств будет возвращена акционерам компании, как ожидается, через выкуп акций. Ожидается, что это может произойти посредством оферты по выкупу акций.

Yandex N.V. намерена провести делистинг с Московской биржи, вместо нее на биржу выйдет российское МКАО.

После завершения сделки Yandex N.V. сохранит за собой следующий бизнес: облачная платформа Nebius AI, краудсорсинговая платформа Toloka AI, беспилотные технологии Avride и образовательный сервис TripleTen.

Нидерландская группа до 31 июля сменит название и прекратит использовать бренды "Яндекса".