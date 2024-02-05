Польша усиливает контроль за границей для предотвращения "чрезмерного импорта"

Министерство сельского хозяйства Польши анонсировало усиление контроля за границей с Украиной. Об этом говорится в заявлении пресс-службы Министерства сельского хозяйства Польши.

Как отмечают в министерстве, чрезмерный импорт из Украины угрожает интересам польских фермеров.

"Чрезмерный импорт сельскохозяйственной продукции из Украины, которая не соответствует производственным требованиям ЕС, угрожает конкурентоспособности польского сельского хозяйства", - отмечают в Минсельхозе.

Ранее Еврокомиссия официально предложила еще на год продлить приостановление импортных квот и пошлин для украинского экспорта в ЕС, одновременно включив туда предохранители для агропродукции, чего требовали несколько стран Евросоюза.

Польша начала технические переговоры с Украиной о выдаче экспортных лицензий для поставок украинских агротоваров в Польшу, после чего должны быть выработаны варианты решения с ограничениями на импорт сельхозпродукции из Украины.