Последнее обновление: 02.02.2024 17:09

Компания HMD Global отказалась от бренда Nokia

Производитель смартфонов HMD Global объявил о прекращении выпуска смартфонов под брендом Nokia, говорится на сайте компании.

HMD Global заключила лицензионное соглашение с Nokia Corporation в 2016 году, получив право производить смартфоны под ее брендом. Это партнерство дало HMD Global возможность использовать торговую марку Nokia.

В сентябре 2023 года компания определилась с созданием нового бренда HMD (Human Mobile Devices) и планами на выпуск устройств под этим названием. Все будущие смартфоны, планшеты и TWS-наушники от HMD Global будут представлены под брендом HMD.

Под новым брендом HMD первым устройством, которое должно быть представлено, станет смартфон, премьера которого запланирована на выставке MWC 2024 в конце февраля. По неофициальным данным, устройство будет стилистически напоминать Nokia Lumia.

Ранее по теме


<Январь 2024
ПнВтСрЧтПтСбВс
25262728293031
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930311234
Февраль 2024
ПнВтСрЧтПтСбВс
2930311234
567891011
12131415161718
19202122232425
26272829123
45678910
Экономика
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование