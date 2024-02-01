Китай угрожает Украине из-за включения китайских компаний в список спонсоров войны

Китай пригрозил Украине "негативными последствиями для отношений" из-за включения НАПК в список международных спонсоров войны более 10 китайских компаний.

Как сообщает Reuters со ссылкой на источники, предупреждение передали в прошлом месяце на встрече посла Китая в Киеве с высокопоставленными чиновниками украинского правительства. Никаких условий или временных рамок, по данным издания, Пекин не выдвинул и таким образом выразил свою точку зрения.

Ранее власти Украины включили в список международных спонсоров войны 14 китайских компаний, включая таких гигантов как Alibaba Group, Xiaomi Corporation, Китайская национальная морская нефтяная корпорация, Китайская корпорация строительства железных дорог.