Последнее обновление: 05.08.2023 08:54

Китай подтвердил участие в переговорах об украинской "формуле мира" в Саудовской Аравии

Министерство иностранных дел Китая в пятницу подтвердило участие своего представителя в переговорах в городе Джидда в Саудовской Аравии по украинской "формуле мира".

Об этом объявил представитель МИД Китая Вань Венбин.

Представитель китайского внешнеполитического ведомства отметил, что в Саудовскую Аравию прибудет специальный представитель правительства Китая по вопросам Евразии Ли Хуэй.

В мае он посещал Украину, Россию и несколько европейских государств в рамках усилий Пекина по поиску "дипломатического" решения войны.

"Китай готов сотрудничать с международным сообществом, чтобы продолжать играть конструктивную роль в поиске политического урегулирования украинского кризиса", – говорится в комментарии.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба приветствовал участие китайского представителя Ли Хуэя во встрече в городе Джидда в Саудовской Аравии для обсуждения украинской "формулы мира".

Глава МИД пояснил, что Украина стремится к участию Китая в будущем глобальном саммите "формулы мира", поэтому "новость о том, что Китай делегирует Ли Хуэя в Джидду – это суперпрорыв".

Он подчеркнул, что важную роль в решении Китая сыграла Саудовская Аравия, а также телефонный разговор Владимира Зеленского и саудовского наследного принца Мухаммеда бин Салмана.

"Саудовская Аравия привлекла Китай, и это историческая победа", – отметил Кулеба.

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