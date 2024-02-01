Премьер Франции анонсировал новые изменения в ответ на протесты аграриев

Премьер-министр Франции Габриэль Атталь объявил очередные предложения изменений в законодательство в ответ на масштабные протесты аграриев. Об этом сообщает BFMTV.

В четверг Атталь объявил еще пакет идей для поддержки фермеров, в дополнение к мерам, предложенным ранее.

Одно из ключевых предложений – закрепление в законодательстве цели "продовольственного суверенитета" Франции и ежегодная отчетность о движении к этой цели.

Еще один шаг – 150 млн евро на поддержку фермеров, работающих в животноводстве.

Это также обещание на европейском уровне поднять вопрос о четком определении и маркировке синтезированного мяса, а также – маркировки происхождения продукции; продвигать на уровне ЕС идею создания общеевропейского агентства для борьбы с подделкой санитарных сертификатов.

Атталь отметил, что в новом решении ЕС по льготной торговле с Украиной закладывают предохранитель-ограничение на объемы импорта мяса птицы.

Кроме того, премьер обещает усилить контроль за более давним законодательством, которое имело целью защитить фермеров от убытков в процессе сбыта их продукции и взаимодействия с крупными сетями.

Фермерские протесты проходят в ряде стран Европы, но именно во Франции они – одни из самых масштабных: в понедельник, 29 января, протестующие впервые попытались перекрыть основные автомагистрали, ведущие в Париж.

Во всех странах фермеры в целом возмущены снижением доходов, ростом цен на электроэнергию и топливо, а также бюрократической волокитой и экологической политикой, которые, по их мнению, подрывают их способность конкурировать с другими странами.