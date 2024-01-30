Канада отменила запрет на военный экспорт в Турцию

Канада объявила, что больше не будет запрещать экспорт определенных видов вооружений в Турцию после того, как Анкара ратифицировала членство Швеции в НАТО, сообщает AFP.

Разрешения на военные товары и определенные виды вооружений, предназначенные для Турции, теперь будут пересматриваться в каждом конкретном случае, говорится в сообщении канадского правительства для экспортеров.

Как отмечают в правительстве, политика отказа в экспорте для Анкары "больше не действует".

Теперь Оттава будет требовать от турецких импортеров предоставления гарантий относительно использования оружия, а также правительственного заявления, которое "четко указывает на то, будут ли эти товары реэкспортироваться или передаваться в страну, не являющуюся членом НАТО".

Кроме того, в сообщении говорится, что Канада имеет широкие полномочия приостанавливать или отменять разрешения.

В то же время Армянский национальный комитет Канады в своем заявлении осудил этот шаг Оттавы, заявив, что он ставит под угрозу приверженность Канады правам человека, международной безопасности и правосудию.