Белорусский рубль укрепляется к доллару на открытии торгов на БВФБ

На открытии торгов на БВФБ 30 января 2024 года белорусский рубль укрепляется к доллару и юаню, свидетельствуют данные торговой площадки.

Курс доллара снижается на 0,55 копейки или 0,17%, до 3,1781 рубля при объеме торгов $2,5млн.

Данные по курсу евро отсутствуют.

Курс российского рубля растет на 0,67 копейки или 0,19% до 3,5600 рубля за 100 российских рублей при объеме торгов 258 млн. российских рублей.

Курс китайского юаня снижается на 2,21 копейки или 0,5% до 4,4035 рубля за 10 юаней при объеме торгов 0,1 млн. юаней.