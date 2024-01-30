Экономический суд Минска начал процедуру банкротства парка развлечений “Дримлэнд”

Экономический суд Минска принял к производству дело о банкротстве ООО «Парк развлечений Дримлэнд», следует из данных Единого госреестра сведений о банкротстве.

Долги парка развлечений составляют более 1,85 млн рублей, активы оценены в 112,6 тыс. рублей. Требования кредиторов принимаются до 29 марта ООО «АльтерДирект», назначенным антикризисной управляющей компанией по делу.

Дримлэнд принадлежит компании «ТрастХоуп» предпринимателя Александра Центера, который, как сообщали белорусские медиа, «потерял интерес к проекту».

Белорусские власти планируют на месте Дримлэнда открыть «парк народного единства».