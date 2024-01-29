Китай ограничил короткие продажи акций

Власти Китая приняли решение ограничить короткие продажи акций на фоне падения фондовых индексов, пишет Financial Times.

Комиссия по регулированию рынка ценных бумаг (China Securities Regulatory Commission, CSRC) запретила физлицам, покупающим акции, предоставлять их в долг с целью коротких продаж в течение определенного периода. Ограничение вступило в силу в понедельник.

Дальнейшие ограничения будут введены с 18 марта, сообщил регулятор, передает finmarket.

Индекс CSI 300, в который входят крупнейшие компании, торгующиеся на биржах в Шанхае и Шэньчжэне, упал на 11% в 2023 году, завершив в минусе третий год подряд. Гонконгский Hang Seng снизился на 14%.

Китайские регуляторы пытались поддержать рынок и ограничить отток инвестиций неофициальными способами с октября, отмечает FT. Например, они в частном порядке предписывали некоторым инвесторам не продавать акции на сумму, превышающую сумму покупки, в определенные дни.

Между тем участники рынка сомневаются в эффективности новой меры.

"Запрет на короткие продажи является сигналом от властей, но это скорее заплатка с ограниченным потенциалом, - считает старший экономист Natixis Гэри Нгуен. - Стабилизация китайского фондового рынка все еще зависит от доверия к нему".