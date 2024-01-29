Последнее обновление: 29.01.2024 13:13

Минторг США снизил пошлины на фосфорсодержащие удобрения из России

Министерство торговли США снизило компенсационные пошлины на фосфорсодержащие удобрения из России, следует из сообщения ведомства.

Новая ставка пошлины для "ФосАгро" составляет 14,3%, для "ЕвроХима" - 23,77%, для остальных российских экспортеров - 16,3%. Решение вступает в силу в понедельник, 29 января.

Ставки скорректированы в соответствии с постановлением суда по международной торговле США от 19 января, передает Интерфакс.

Компенсационные пошлины на импорт в США фосфорных удобрений из России и Марокко были введены весной 2021 года после расследования, начатого по обращению крупнейшего в стране производителя фосфатов - Mosaic. Ставка для "ФосАгро" составляла 9,19%, для "ЕвроХима" - 47,05%, для остальных российских производителей - 17,2%.

Осенью 2023 года Минторг США повысил ставку компенсационной пошлины для "ФосАгро" до 28,5%.



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