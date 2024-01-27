Последнее обновление: 27.01.2024 12:25

Трамп хочет ввести 60% пошлину на весь импорт из Китая

Бывший президент США Дональд Трамп обсудил с советниками введение 60%-й пошлины на весь импорт из Китая в случае возвращения в Белый дом.

Об этом пишет Washington Post со ссылкой на три информированных источника, передает РБК.

Такие нововведения приведут к огромным потрясениям в американской и мировой экономиках, которые превзойдут последствия торговых войн первого срока Трампа, предупредили опрошенные изданием экономисты как из числа демократов, так и республиканцев. По их мнению, пишет газета, меры спровоцируют «глобальную торговую войну».

В своей президентской программе Трамп обещает отменить с Китаем статус наибольшего благоприятствования в торговле. Статус имеют почти все страны, с которыми торгуют США. Его отсутствие означает, что США смогут устанавливать какие угодно тарифы. Трамп пояснял, что десятилетиями США зарабатывали в основном за счет пошлин на зарубежные товары, а не сбор налогов, но теперь американские тарифы — одни из самых низких в мире.

Китай — третий по объему торговый партнер США. Его опережают только Мексика и Канада. В ноябре на его долю приходилось 11,7% от общего объема внешней торговли США.

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