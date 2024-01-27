Воздушные силы Украину сбили половину беспилотников

Россия в ночь на воскресенье атаковала Украину восемью ударными беспилотниками типа Shahed-136/131, а также двумя ракетами «Искандер-М» и тремя ракетами С-300, заявили Воздушные силы ВСУ.

Согласно сводке, два «Искандера» были запущены по Полтавской области. Именно о таком количестве ракет, ударивших по промышленному объекту в Кременчугском районе, ранее сообщала областная военная администрация. С-300, как заявляют ВСУ, использовались для обстрела Донецкой области с оккупированной части региона. Ракеты сбить не удалось, следует из сводки.

Дроны, по данным ВСУ, атаковали Запорожскую и Днепропетровскую области. Сбить удалось только четыре из восьми беспилотников.

Накануне Воздушные силы заявляли о ночной атаке с использованием четырех дронов.