Разведка Украины не располагает данными о военнопленных на борту разбившегося Ил-76

Представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов заявил, что Украина не располагает подтверждённой информацией о нахождении украинских военнопленных на борту упавшего под Белгородом военно-транспортного самолета Ил-76.

В интервью BBC, Юсов сказал, что Россия не уведомляла Украину о том, что военнопленные будут доставляться этим военным бортом и не запрашивала «режим тишины» на этом участке. Из интервью следует, что:

◾️Обмен военнопленными должен был состояться на Сумском направлении, там требовался «режим тишины» с обеих сторон, украинские военные его соблюдали. Российские военнопленные были доставлены к пункту обмена в гражданском транспорте, как и положено, но, к сожалению, обмен не состоялся;

◾️Упавший Ил-76М — военной модификации, имеет в хвостовой части пушечное вооружение. Этот самолёт использовался для доставки сил и средств противника, боекомплекта для стратегической авиации на авиабазе «Энгельс-2», а также ракет для систем С-300 и С-400 в Белгороде, которыми обстреливают Харьков;

◾️Во время предыдущего обмена военнопленными, когда в Украину вернулись 230 защитников и защитниц, тоже использовался авиатранспорт. Тогда Россия устно уведомила Украину о перевозке украинских военнопленных и запросила «режим тишины». Украина этот режим обеспечила;

◾️Белгород находится недалеко от границы и зоны боестолкновения, на его территории часто происходят и боестолкновения, и спецоперации. Город закрыт для гражданской авиации и является одним из самых насыщенных российской противовоздушной и противоракетной обороной. Инциденты с «дружественным огнём» у российских сил случались и раньше. Это может быть одним из сценариев инцидента с Ил-76;

◾️Белгород находится в зоне действия украинской противовоздушной обороны. Над ним работали украинские разведывательные беспилотники, с российской стороны велись атаки дронами-камикадзе;

◾️Мы не располагаем информацией о том, что Ил-76 мог быть сбит украинской ПВО;

◾️Мы не исключаем, что украинские военнопленные могли использоваться в качестве живого щита. Не исключаем также, что этот борт мог перевозить одновременно и людей, и оружие;

◾️Информация о том, кто именно находился на борту, требует уточнения, поскольку Россия её максимально утаивает. Есть немногочисленные фото и видео, не показаны тела погибших. По нашим агентурным данным, вчера в белгородский морг было доставлено лишь пять тел.

◾️У нас есть информация, что в числе сопровождающих украинских военнопленных должны были находиться двое высокопоставленных российских лиц — один представитель военных, другой — от органов госвласти. В последний момент ФСБ дала им рекомендации не использовать этот борт, а воспользоваться другим транспортом;

◾️Украина инициировала и настаивает на создании международной комиссии по расследованию инцидента с падением Ил-76М под Белгородом.