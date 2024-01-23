Безработица в Беларуси в IV квартале 2023 года составила 3,5%

Уровень безработицы в Беларуси в IV квартале 2023 года составил 3,5% от численности рабочей силы в соответствии с методологией Международной организации труда, сообщает Белстат.

Уровень занятости населения Республики Беларусь, то есть отношение численности занятого населения к численности населения в возрасте 15 − 74 лет, в IV квартале 2023 г. составил 67,7%.

Указанное обследование проводится в соответствии с методологией Международной организации труда на ежеквартальной основе в целях получения информации о численности рабочей силы, занятых, безработных, а также лицах, не входящих в состав рабочей силы, по полу, возрасту, уровню образования и другим демографическим и социально-экономическим характеристикам.

В ходе обследования опрашивается население в возрасте от 15 до 74 лет включительно. Обследование проводится во всех областях республики и г.Минске по выборочному методу и охватывает 0,8% от общего числа домашних хозяйств Республики Беларусь с последующим распространением итогов на всю численность населения в обследуемом возрасте.