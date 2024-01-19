Последнее обновление: 19.01.2024 13:25

Google направит $1 млрд на строительство дата-центра в Великобритании

Google инвестирует $1 млрд в строительство центра обработки данных в Великобритании, говорится в сообщении компании.

Дата-центр будет построен на участке в 33 акра в Уолтем-Кроссе (графство Хартфордшир). Проект позволит создать строительные и технические рабочие места для местного сообщества.

"После завершения строительства проект будет обеспечивать критически важные вычислительные мощности для предприятий по всей Великобритании, поддерживая инновации в области искусственного интеллекта и помогая обеспечить надежные цифровые услуги для клиентов Google Cloud и пользователей Google в Великобритании и за рубежом", - отмечается в сообщении.

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