Последнее обновление: 18.01.2024 08:43

Литва обеспокоена транзитом российского зерна через Латвию

Власти Литвы обеспокоены транзитом российского зерна через страны Балтии, большая часть которого транспортируется через Латвию.

"У нас есть очень специфический вопрос – транспортировка российского зерна через страны Балтии. В Литве это не является значительной проблемой, объемы очень малы, но в Латвии это все еще большая проблема", – заявил в среду министр транспорта Литвы Марюс Скуодис, сообщает LRT.

В декабре министр сельского хозяйства Кястутис Навицкас заявил, что зерно из РФ везут в латвийские порты, а не в литовскую Клайпеду. Впрочем, он исключил возможность того, что российское зерно могло быть завезено с фальшивыми документами о его происхождении.

Литовские фермеры, которые проводили акции протеста в январе, также говорили о подозрениях, что зерно из РФ попадает на литовский рынок через Латвию.



<Декабрь 2023
ПнВтСрЧтПтСбВс
27282930123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
1234567
Январь 2024
ПнВтСрЧтПтСбВс
25262728293031
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930311234
Экономика
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование