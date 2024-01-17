Последнее обновление: 17.01.2024 16:10

Турецкие банки отказываются взаимодействовать с российскими из-за санкций США

Турецкие банки отказываются от работы с российскими, опасаясь санкций, пишет Коммерсантъ со ссылкой на источники на финансовом рынке и участников внешней торговли.

Речь идет как о разрыве корреспондентских отношений, так и о приостановке обработки платежей без формального закрытия договоров.

Ситуация начала осложняться еще летом, а резко обострилась после выхода 22 декабря указа президента США о вторичных санкциях — в результате банки Турции разорвали корреспондентские отношения почти со всеми российскими кредитными организациями.

Участники рынка утверждают, что аналогичные проблемы, хотя и в меньших масштабах, уже начали возникать с китайскими банками.

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