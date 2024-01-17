Белорусский рубль снижается к доллару на БВФБ

На открытии торгов на БВФБ 17 января 2024 года белорусский рубль снижается к доллару и юаню, свидетельствуют данные торговой площадки.

Курс доллара растет на 1,45 копейки, или на 0,46%, до 3,1626 рубля при текущем объёме $0,5млн.

Данные по курсу евро отсутствуют.

Российский рубль снижается на 0,26 копейки, или на 0,07%, до 3,5864 рубля (за 100 российских рублей). Объем торгов достиг 107,5 млн. российских рублей.

Курс юаня растет на 1 копейку, или на 0,23%, до 4,3629 рубля за 10 юаней при текущем объёме 49,9 млн. юаней.