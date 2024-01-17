Последнее обновление: 17.01.2024 10:38

Польские перевозчики полностью разблокировали границу с Украиной

Польские перевозчики вечером 16 января завершили блокировку последнего пункта пропуска на границе с Украиной "Ягодин-Дорогуск" после договоренности с правительством Польши о приостановлении своего протеста.

По информации Погранстражи Польши, в 20.00 польские перевозчики завершили акцию протеста на границе.

"Оформление и пропуск через границу грузовых транспортных средств по обоим направлениям осуществляется в обычном режиме. Просим водителей учесть эту информацию при планировании международных перевозок", – говорится в сообщении.

Ранее во вторник польские перевозчики приостановили блокаду других пунктов пропуска "Краковец" и "Рава-Русская".

По соглашению с правительством Польши перевозчики, блокирующие три пункта пропуска на границе с Украиной, приостановят свой протест до 1 марта. Он продолжался с начала ноября, главным требованием польских перевозчиков было возобновление системы разрешений для украинских водителей.

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