Последнее обновление: 23.12.2023 10:15

Украина и Польша согласовали действия для разблокирования границы

Представители Министерства инфраструктуры Польши и украинского Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры во время встречи в Киеве в пятницу, 22 декабря, согласовали план действий для разблокирования границы.

Во встрече принимали участие заместители министра развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Сергей Деркач и Юрий Васьков и новоназначенный заместителем главы Мининфраструктуры Польши Павел Ганцаж.

"Ключевой результат встречи – согласование общих позиций для разблокирования границы. Стороны достигли понимания относительно компромиссных решений и их реализации", – говорится в сообщении украинского ведомства.

Там отметили, что изменения в текущее соглашение о либерализации грузовых перевозок, чего требуют польские перевозчики, не обсуждаются.

"Следующий этап – переговоры на уровне Министерства инфраструктуры Польши и протестующих", – добавили в Минвосстановления, поблагодарив Варшаву за готовность к диалогу и работу над решением блокады.

Сам Ганцаж после переговоров говорил, что разблокирование границы может произойти уже к Рождеству.

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