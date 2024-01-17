Беларусь ввела разрешительный принцип продажи имущества лицами из недружественных стран

Белорусские власти отменили собственное изобретение в виде утвержденного летом 2022 года списка юрлиц, иностранным участникам которых запрещалось отчуждать принадлежащие им доли в уставных фондах, но ввели разрешительную систему на продажу активов и имущества компаниями, владельцами и совладельцами которых являются лица из недружественных стран.

«Установить, что при отчуждении юридическими лицами Республики Беларусь недвижимого имущества для государственной регистрации сделки и (или) возникновения, перехода, прекращения прав, ограничений (обременений) прав на него дополнительно представляется информация о том, являются ли собственники имущества юридических лиц Республики Беларусь лицами из иностранных государств, либо о наличии (отсутствии) в составе участников (акционеров) юридического лица Республики Беларусь лиц из иностранных государств, которым принадлежат доли в уставном фонде (акции), составляющие в совокупности 25 и более процентов уставного фонда этого юридического лица», - говорится в постановлении Совмина РБ №27 от 12 января 2024 года.

Документом утвержден порядок и условия выдачи разрешений на отчуждение иностранцами долей в уставных фондах и недвижимого имущества. Согласно новым правилам, для получения разрешения на отчуждение имущества заявителям необходимо обратиться в соответствующий месту регистрации юрлица областной или Минский городской исполком. После принятия решения о выдаче разрешения оно будет направлено в Государственный комитет по имуществу, который на регулярной основе будет готовить проекты постановлений Совмина о выдаче разрешений.

«Депозитариям обеспечить фиксацию ограничений по распоряжению акциями, принадлежащими лицам из иностранных государств, совершающих недружественные действия в отношении белорусских юридических и (или) физических лиц (далее – иностранные государства)», - также сказано в постановлении.