Азиатский инфраструктурный банк приостановил проекты, связанные с Россией и Беларусью

Азиатский банк инфраструктурных инвестиций (АБИИ) в связи военными действиями на Украине приостановил проекты, связанные с РФ и Беларусью.

Об этом говорится в заявлении, опубликованном в четверг на сайте финансовой организации, передает ТАСС.

"АБИИ думает о каждом, на ком отразилось война на Украине, и выражает им сочувствие. Руководство приняло решение, согласно которому вся деятельность, касающаяся России и Беларуси, приостановлена и находится на рассмотрении", - говорится в заявлении.

АБИИ "активно изучает ситуацию" и будет тесно взаимодействовать с многосторонними организациями для оказания оперативной поддержки нуждающимся сторонам.