Последнее обновление: 03.03.2022 18:42

Азиатский инфраструктурный банк приостановил проекты, связанные с Россией и Беларусью

Азиатский банк инфраструктурных инвестиций (АБИИ) в связи военными действиями на Украине приостановил проекты, связанные с РФ и Беларусью.

Об этом говорится в заявлении, опубликованном в четверг на сайте финансовой организации, передает ТАСС.

"АБИИ думает о каждом, на ком отразилось война на Украине, и выражает им сочувствие. Руководство приняло решение, согласно которому вся деятельность, касающаяся России и Беларуси, приостановлена и находится на рассмотрении", - говорится в заявлении.

АБИИ "активно изучает ситуацию" и будет тесно взаимодействовать с многосторонними организациями для оказания оперативной поддержки нуждающимся сторонам.

Ранее по теме


<Февраль 2022
ПнВтСрЧтПтСбВс
31123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28123456
78910111213
Март 2022
ПнВтСрЧтПтСбВс
28123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031123
45678910
Экономика
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование