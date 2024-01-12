Последнее обновление: 12.01.2024 13:05

Белтехосмотр в 2023 году выдал более 1,5 млн разрешений на участие в дорожном движении

В 2023 году «Белтехосмотр» выдал более 1,5 млн разрешений на допуск к участию в дорожном движении – на 13,9% больше, чем годом ранее, сообщила пресс-служба Минтранспорта РБ.

Гражданам выдано более 1,2 млн разрешений или 82,9% от общего количества. Всего в прошлом году диагностические станции провели почти 2 млн проверок технического состояния транспортных средств.

20,7% всех проходивших гостехосмотр автомобилей имели несоответствия требованиям, в том числе 50% имели проблемы с тормозной системой; 21,8% – с внешними световыми приборами; 6,5% – несоответствия двигателя и его систем.

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