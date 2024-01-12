ГТК Беларуси списал проблему казахстанских перевозчиков на Погранслужбу РФ

Государственный таможенный комитет Беларуси прозрачно намекнул, что виновником проблемы с пропуском казахстанских перевозчиков является Погранслужба России.

«Белорусская таможня фиксирует на белорусско-российском участке границы случаи возвратов транспортных средств международной перевозки под управлением водителей – граждан третьих стран (кроме граждан Беларуси и России). Возврат осуществляется Пограничной службой ФСБ России по причине отсутствия оснований для пропуска на российскую территорию», - говорится в сообщении ведомства.

«Обращаем внимание, что таможенным законодательством ЕАЭС допускается совершать операции, связанные с продлением срока таможенного транзита товаров, изменением места доставки товаров, получением разрешения таможенного органа на проведение грузовых операций и (или) перецепки», - также сказано в сообщении.

Накануне власти Казахстана обвинили Беларусь в создании препятствия грузоперевозкам и нарушении интеграционных условий ЕАЭС из-за застрявших с 8 января на границе казахстанских фур.