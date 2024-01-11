Последнее обновление: 11.01.2024 09:31

Совмин Беларуси продлил ограничение на вывоз стеклянных консервных банок

Совмин Беларуси в очередной раз ввел лицензирование экспорта стеклянных консервных банок в связи с "необходимостью удовлетворения (обеспечения) потребности внутреннего рынка».

"Установить, что по разовым лицензиям … осуществляется вывоз за пределы Республики Беларусь в государства, не являющиеся государствами - членами Евразийского экономического союза, отдельных видов стекла и изделий из него (коды 7005, 7010 90 единой Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза) вне зависимости от происхождения при их помещении под таможенную процедуру экспорта", - говорится в постановлении №7 от 9 января 2024 года.

Лицензирование продлено на 6 месяцев. Ранее Совмин РБ вводил лицензирование в конце мая 2023 года.

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