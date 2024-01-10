Мировые продажи чипов в ноябре выросли впервые за 15 месяцев

Мировые продажи полупроводников в ноябре увеличились на 5,3% - до $47,98 млрд, по сравнению с $45,58 млрд в том же месяце 2022 года, сообщается в пресс-релизе Ассоциации полупроводниковой промышленности (Semiconductor Industry Association, SIA).

Относительно октября поставки выросли на 2,9%.

"Мировые продажи полупроводников в ноябре выросли в годовом исчислении впервые с августа 2022 года, заявил президент и главный исполнительный директор SIA Джон Ньюфер, слова которого приводятся в сообщении. - Это свидетельствует о том, что мировой рынок микросхем продолжает набирать силу. Ожидается, что в 2024 году глобальный рынок чипов вырастет на двузначную величину".

Продажи чипов в ноябре в Северной и Южной Америке повысились на 3,5% по сравнению с тем же месяцем годом ранее, в Китае - на 7,6%, в Европе - на 5,6%, в Азиатско-Тихоокеанском и других регионах - на 7,1%. При этом в Японии они сократились на 2,8%, передает Интерфакс.

Реализация полупроводников относительно октября в Северной и Южной Америке выросла на 3,9%, в КНР - на 4,4%, в АТР - на 3,5%. Между тем в Европе продажи уменьшились на 2%, в Японии - на 0,7%.

SIA включает порядка 99% американских производителей полупроводниковой отрасли и около 66% производителей чипов из других стран.