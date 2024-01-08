Три человека пострадали в результате обрушения моста в Лидском районе

В результате обрушения части старого моста через Неман в районе агрогородка Белица Лидского района при проведении работ пострадали три человека, сообщает пресс-служба Минздрава РБ.

«Всем троим оказана первичная медицинская помощь тремя бригадами скорой медицинской помощи, затем они были госпитализированы в Лидскую центральную районную больницу. Специалисты диагностировали у пострадавших травмы различной степени тяжести, в том числе черепно-мозговые, переломы, повреждения внутренних органов и грудной клетки. Двое пострадавших госпитализированы в отделение реанимации и интенсивной терапии, одному пациенту проводится ряд дополнительных исследований», - сказано в сообщении.

«В Лидском районе обрушился пролет неэксплуатируемого моста через реку Неман. Инцидент произошел сегодня в 10-23 вблизи д. Тосино Лидского района. В результате падения плиты получили травмы два человека, проводившие демонтаж моста, а также в воде оказался экскаватор с машинистом», - сообщило МЧС РБ.