Последнее обновление: 21.05.2024 15:44

Ливень подтопил станцию метро в Минске

Прошедший в минувший понедельник ливень не только смыл автомобили на улицах в центре Минска, но и подтопил станцию метро «Площадь Ленина».

"В связи с сильным ливнем произошло протекание воды со сводов станции метро "Площадь Ленина". Работниками метрополитена принимаются меры по устранению нештатной ситуации", - говорится в сообщении пресс-службы Минского метрополитена.

МЧС Беларуси сообщило, что по состоянию на 22:00 движение на всех участках дорог возобновлено, а подтопление станции метрополитена не повлияло на движение поездов.

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