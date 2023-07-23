Под Минском погибла девушка из-за падения дерева

Во второй половине дня в 22 июля в городе и окрестностях были сильные грозы с ветром

В минувшую субботу под Минском недалеко от деревни Заречье-1 Минского района погибла девушка в результате падения дерева из-за сильного ветра.

"Спасатели ликвидируют последствия непогоды вблизи деревни Заречье-1 Минского района. В результате падения деревьев, предварительно, погиб человек, пострадали еще два. Работники МЧС извлекли из-под дерева погибшую девушку", - говорится в сообщении МЧС Беларуси.

В сети также опубликованы видео с смерчем в районе Минского моря.