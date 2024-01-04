Последнее обновление: 04.01.2024 18:43

Организациям и ИП Беларуси разрешили не начислять амортизацию в 2024-25 годах

Постановлением Совета Министров от 29 декабря 2023 г. № 991 организациям и ИП предоставлено право не начислять в 2024 и 2025 годах амортизацию по всем или отдельным объектам основных средств и нематериальных активов.

Государственные и подконтрольные государству организации должны уведомить власть о принятии решения о неначислении амортизации в трехдневный срок.

Документом предусматривается, что нормативные сроки службы и сроки полезного использования объектов основных средств и нематериальных активов продлеваются на срок, в котором начисление амортизации не производилось.



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