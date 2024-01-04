ЕС включил в санкционный список российского добытчика алмазов "Алроса"

Совет ЕС 3 января внес в санкционный список российского алмазодобывающего гиганта компанию "Алроса" и ее генерального директора Павла Мариничева.

"Алроса" является крупнейшей алмазодобывающей компанией в мире, которая принадлежит российскому государству и на которую приходится более 90% всей российской добычи алмазов. Компания является важной частью экономического сектора, обеспечивающего значительные доходы правительства Российской Федерации, говорится в сообщении на официальном сайте Совета.

Решение дополняет запрет на импорт российских алмазов, включенный в 12-й пакет экономических и индивидуальных санкций ЕС в связи военной агрессией России против Украины.