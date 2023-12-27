Власти Беларуси хотят на треть нарастить экспорт туруслуг за счет количественного показателя

Белорусские власти хотят резко нарастить экспорт туристических услуг, что позволит заместить упавшие из-за санкций и миграции экспортные доходы IT-сектора.

Наращивать экспорт будут в том числе и за счет ввода количественных показателей. Согласно постановлению Совмина №903 от 20 декабря 2023 года в госпрограмму «Беларусь гостеприимная» (2021-2025 годы) вводится показатель «число поездок иностранных граждан в Республику Беларусь».

«Сводными целевыми показателями Государственной программы являются экспорт туристических услуг и экспорт по статье поездки», - сказано в документе

По итогам текущего года власти оценивают число посетивших страну иностранных граждан в 5,66 млн. человек. В 2025 году этот показатель должен вырасти до 7,49 млн. или на 32,33%.

«… увеличение числа поездок иностранных граждан в Республику Беларусь до уровня не ниже 7490,0 тыс. поездок к 2025 году», - говорится в постановлении.

Документом также предусмотрено увеличение финансирования мероприятий вышеупомянутой программы.