Власти Беларуси продлили на год запрет на еду из недружественных стран

Белорусские власти продлили на год введенное в конце 2021 года эмбарго на импорт продовольственных товаров из недружественных стран.

"Продлить до 31 декабря 2024 года…», - говорится в постановлении Совмина №934 от 26 декабря 2023 года.

Документом также ослаблены ограничения на импорт «недружественных» яблок.

В перечень запрещенных для ввоза товаров включены свинина, мясо крупного рогатого скота, мясо соленое, в рассоле, сушеное или копченое, пищевая мука из мяса или мясных субпродуктов, молоко и молочная продукция, жир свиной и жир домашней птицы, жир крупного рогатого скота, овец или коз, лярд-стеарин и другие животные масла, колбасы и аналогичные продукты, кондитерские изделия и другие.

Запрет на ввоз затрагивает товары из стран ЕС, США, Канады, Норвегии, Албании, Исландии, Северной Македонии, Великобритании, Черногории, Швейцарии, Сербии и Лихтенштейна.