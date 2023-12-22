Турецкий центробанк повысил процентную ставку до 42,5%

Центральный банк Турции в четверг повысил ключевую процентную ставку на 2,5 процентных пункта в рамках борьбы с высокой инфляцией, из-за которой многие домохозяйства не могут позволить себе арендную плату и товары первой необходимости.

Комитет по монетарной политике банка повысил базовую ставку до 42,5%, что стало седьмым повышением процентной ставки подряд для обуздания инфляции, которая в прошлом месяце выросла до 61,98%.

В то же время турецкий центробанк дал понять, что повышение ставок, которое привело к росту стоимости заимствований с 8,5% до нынешних 42,5%, может вскоре закончиться.

"Комитет планирует как можно скорее завершить цикл ужесточения монетарной политики, жесткость которой будет сохраняться столько, сколько будет необходимо для обеспечения устойчивой ценовой стабильности", – говорится в заявлении.

Серия повышений ставок произошла после того, как президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган – сторонник политики снижения ставок для борьбы с инфляцией – изменил курс и назначил новую экономическую команду после своего переизбрания в мае.

До этого Эрдоган увольнял глав центробанков, которые сопротивлялись его политике снижения ставок, что привело к стремительному росту цен и спровоцировало валютный кризис.