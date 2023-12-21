Последнее обновление: 21.12.2023 14:51

Лукашенко потребовал избавить бизнес от согласования цен в МАРТ

Лукашенко потребовал с 1 января ввести с четкую и понятную систему регулирования цен, которая избавит бизнес от согласования цен в МАРТ.

"Цель одна, о чем я предупреждал правительство, - никакие производители, бизнесмены, торговля и прочие, кто занимается услугами, не должны бегать в МАРТ, в министерства или в правительство. Они не должны туда бегать согласовывать цены. С 1 января должна быть четкая, понятная система", - заявил Лукашенко на совещании по вопросам совершенствования системы регулирования ценообразования и контроля за ценами.

По его словам, МАРТ не должен заниматься согласованием всех этих цен.

"Слушайте, так сколько в МАРТ человек надо будет держать, чтобы они все это видели и согласовывали? Вернитесь в правительстве к этой проблеме и нарежьте всем задачи. От контролеров, депутатов до премьер-министра. Если надо меня подключить - пожалуйста. Но вопрос должен быть решен", - потребовал пенсионер.

Лукашенко также отметил, что в результате принятых мер по регулированию в ценообразовании, в текущем году существенно снизилась инфляция.

"У нас инфляция складывается, наверное, 5-6%. Договаривались, что в 6% вложимся. Но не больше 7%. Но было же 19%. И все говорили: нельзя. Писали, что люди уйдут, торговать некому будет. Есть у нас кому торговать. А если кто-то не хочет по-человечески жить в Беларуси - дорога открыта и туда, и обратно", - сказал Лукашенко.

Ранее по теме


<Ноябрь 2023
ПнВтСрЧтПтСбВс
303112345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930123
45678910
Декабрь 2023
ПнВтСрЧтПтСбВс
27282930123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
1234567
Экономика
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование