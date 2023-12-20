В России подписан закон об отмене двойного НДС при перепродаже автомобилей

Путин подписал закон об отмене двойного НДС при перепродаже подержанных автомобилей и мотоциклов между дилерами.

Закон предусматривает, что при перепродаже одной компанией подержанной машины или мотоцикла другой компании НДС будет взиматься не с полной суммы (от продажной стоимости транспортного средства), а по особому порядку – с разницы между ценой продажи и ценой, по которой автомобиль был ранее выкуплен.

"В настоящее время, если дилер покупает автомобиль у физического лица, он не может его продать другому юридическому лицу по реальной цене. Второе юридическое лицо обязано заплатить НДС с полной стоимости машины", - говорилось в пояснительной записке к закону, передает Интерфакс.

Отмечалось, что это обстоятельство приводило к фактическому уходу автодилеров со вторичного рынка из-за отсутствия экономической целесообразности или заставляло дилеров прибегать к использованию схем с посредником - физическим лицом.

Закон предполагает распространение особого порядка начисления НДС не только на сделки при продаже дилерами пробеговых автомобилей и мотоциклов физическим лицам, но и на сделки с участием других юридических лиц.

Закон вступит в силу через месяц после официального публикования.