Белорусский рубль снижается к доллару на открытии торгов на БВФБ

На открытии торгов на БВФБ 20 декабря 2023 года белорусский рубль снижается к доллару и юаню, свидетельствуют данные торговой площадки.

Курс доллара растет на 0,69 копейки или 0,22%, до 3,1752 рубля при объеме торгов $1,3млн.

Данные по курсу евро отсутствуют.

Курс российского рубля снижается на 0,37 копейки или 0,11%, до 3,5160 рубля за 100 российских рублей при объеме торгов 254,1 млн. российских рублей.

Курс китайского юаня растет на 1,6 копейки или 0,36% до 4,4401 рубля за 10 юаней при объеме торгов 11 млн. юаней.