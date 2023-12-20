Африканские фермеры теряют заказы на кофе из-за нового закона ЕС о защите лесов

Европейские импортеры кофе начинают сокращать закупки у мелких фермеров в Африке и других странах фермеров в Африке и других странах, поскольку готовятся к принятию знакового закона ЕС об уничтожении лесов, сообщает Reuters.

Опрошенные изданием экспортеры указали на сокращение заказов на кофе из Эфиопии в последние месяцы, где около 5 миллионов фермерских семей зависят от урожая. Они предупредили, что стратегии поставок, принятые компаниями в связи со вступлением в силу закона о запрете уничтожения лесов, угрожают ударить по бюджету мелких фермеров и повысить цены для потребителей ЕС.

«Я не вижу возможности в будущем закупать значительные объемы эфиопского кофе», - сказал Йоханнес Денглер, руководитель немецкой обжарочной компании Dallmayr, которая покупает около 1% мирового объема кофейного экспорта.

Новый закон ЕС запретит продажу товаров, связанных с уничтожением лесов, что является причиной изменения климата. Закупаемые зерна должны соответствовать требованиям закона, а это означает, что они не могут быть выращены на плантациях, заложенных в местах вырубок.

Импортеры таких товаров, как кофе, какао, соя, пальма, крупный рогатый скот, древесина и каучук, а также продуктов, в которых они используются, должны быть в состоянии доказать, что их товары не происходят из вырубленных лесов земель, иначе им грозят крупные штрафы.

Закон был принят в связи с тем, что вырубку лесов называют второй по значимости причиной изменения климата после сжигания ископаемого топлива.