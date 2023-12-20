Нацбанк Беларуси с января повышает норматив обязательных резервов

Нацбанк Беларуси с 1 января 2024 года повышает норматив обязательных резервов, депонируемых банками в Нацбанке, на 2 процентных пункта до 18% с 16%, следует из постановления регулятора №447 от 13 декабря 2023 года.

«…цифры «16» заменить цифрами «18», - говорится в документе, который вступает в силу с 1 января 2024 года.

Резервные требования - часть депозитов, которые банки должны перечислять на счета регулятора для обеспечения их финансовой стабильности. Повышение размера таких отчислений автоматически приводит к снижению ставок по депозитам.