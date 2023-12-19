Нацбанк Беларуси изменил правила создания фондов банковского управления

Нацбанк Беларуси утвердил инструкцию о создании фондов банковского управления и доверительном управлении ими, согласно которой разрешительный принцип создания фондов изменен на уведомительный.

«Утвержденная инструкция вступит в силу с 1 января 2024 г. и предусматривает новый порядок создания фонда, вступления в силу его правил, а также вносимых в них изменений и (или) дополнений», - говорится в комментарии регулятора.

В соответствии с новым порядком разрешительный принцип создания фондов изменен на уведомительный: уполномоченный орган доверительного управляющего принимает решение о создании фонда и утверждении его правил и в течение трех рабочих дней информирует о создании фонда Национальный банк, сказано в комментарии.

С целью повышения уровня защиты прав и законных интересов вверителей в инструкции исключена возможность внесения в одностороннем порядке изменений или дополнений в инвестиционную декларацию фонда. Также определено, что изменения и (или) дополнения, внесенные доверительным управляющим в одностороннем порядке в правила фонда, вступают в силу не ранее чем через 15 календарных дней после опубликования на сайте (если более длительный срок не установлен правилами фонда).

Кроме того, закреплена обязанность доверительного управляющего информировать вверителя о вносимых в правила фонда изменениях и (или) дополнениях способом, который гарантирует получение вверителем этой информации. При этом вверителю предоставлено право в случае несогласия с внесенными в правила фонда изменениями и (или) дополнениями в течение 30 календарных дней расторгнуть договор доверительного управления на условиях, определенных в правилах фонда, действовавших до вступления в силу указанных изменений и (или) дополнений