Кремль получил $1,25 млрд после ухода западных компаний из РФ

Путин сумел превратить уход западных компаний с российского рынка в "золотое дно" - если компании хотят уйти из РФ, Путин ставит условия, "которые выгодны его правительству, его элитам и его войне". Об этом пишет The New York Times.

Газета напоминает, что после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину в феврале 2022 года сотни компаний начали объявлять о выходе из РФ. Политики и активисты прогнозировали, что это поможет "подавить" российскую экономику и подорвать военные усилия Кремля.

"Но у президента РФ Путина были другие планы. Он превратил уход крупных западных компаний из РФ в сверхприбыли для лояльной к нему российской элиты и самого государства. Он заставлял компании, которые хотели продать российский бизнес, выставлять сниженный ценник, а иногда просто захватывал фирмы", - отмечает издание.

По данным NYT, западные компании, которые объявили об уходе из РФ, задекларировали более 103 млрд долларов убытков с начала большой войны - об этом свидетельствует анализ финансовых отчетов, который провело издание.

"Путин выжимает из компаний как можно большую долю этих средств, диктуя условия их ухода.

Он также обложил эти выходы постоянно растущими налогами, что принесло не менее 1,25 миллиарда долларов за прошлый год в российскую военную казну", - отмечает NYT.

При этом ни одна сделка "не является в безопасности", добавляет газета. Так, нидерландская пивная компания Heineken весной нашла покупателя и установила цену. Но, по словам источников NYT, российское правительство в одностороннем порядке отклонило сделку и передало российские активы местному лояльному производителю.

"В целом Путин проконтролировал один из крупнейших перераспределений богатства в России со времен распада Советского Союза. Огромные отрасли промышленности - лифты, шины, промышленные покрытия и т.д. - сейчас находятся в руках российских игроков, которые все больше доминируют.

В некоторых случаях этим игроком является государство. Государственные предприятия приобрели активы таких гигантов, как ИКЕА и Тойота. Во многих случаях Путин лично подписывает соглашения о продаже", - добавляет газета.

"Для нас это, безусловно, хорошие сделки", - сказал российский ресторатор Антон Пинский, который объединился с пропутинским рэпером Тимати и соратниками влиятельного сенатора, чтобы поглотить российское подразделение Starbucks. В интервью изданию он преуменьшил значение собственной сделки, но четко высказался о последствиях ухода Запада.

"Вы облажались, покинули наш рынок. Мы подобрали ваш бизнес недорого. Спасибо вам", - сказал Пинский.

По словам газеты, сейчас Москва регулирует практически каждый выход западной компании с российского рынка. Компании должны ориентироваться в непрозрачной системе, чтобы получить разрешение на продажу. В некоторых случаях друзья Путина обращались непосредственно к нему с просьбой вмешаться.

"Те, кто уходит, теряют свои позиции. И, конечно, их имущество покупается с серьезной скидкой и переходит в собственность наших компаний, которые делают это с удовольствием", - заявил спикер Кремля Песков.

"Над процессом выхода западных фирм нависает угроза запугивания и применения силы. Российские власти расследуют деятельность компаний, выходящих с рынка, допрашивают сотрудников и арестовывают местных руководителей.

Прошлым летом Путин захватил российское подразделение датской пивоваренной компании Carlsberg вместе с примерно полмиллиарда долларов и передал их под временный контроль одного из своих друзей.

По меньшей мере четыре другие компании в этом году также потеряли контроль над своей деятельностью из-за государственного захвата", - добавляет NYT.

По словам источников газеты, покупатель бизнеса должен провести "тайные переговоры" с одним из российских министерств. Продавец при этом практически исключен из переговоров.

Часто этот процесс заканчивается снижением цены продажи, а иногда и появлением нового покупателя. После этого сделка передается в сформированную Путиным комиссию, в которую входят глава Минфина Антон Силуанов, чиновники Кремля, Центробанка и других ключевых министерств.

При этом, констатирует газета, РФ не удалось полностью избежать последствий ухода западных компаний.

"Массовый уход бизнеса стал сигналом всему миру о том, что Россия стала изгоем в этой сфере, а действия Путина в отношении уходящих компаний укрепили имидж страны как опасного места для ведения бизнеса", - резюмирует газета.