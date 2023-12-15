В Беларусь заходит российская авиакомпания в турецкой обертке

Турецкая авиакомпания Southwind Airlines с третьей декады декабря 2023 года начинает регулярные полеты из Стамбула в Минск, сообщило Министерство транспорта РБ со ссылкой на Национальный аэропорт Минска.

«Авиакомпания стала новым партнером Национального аэропорта Минск. В регулярной маршрутной сети авиаперевозчика белорусская столица станет первым международным направлением из Стамбула. Southwind Airlines является самым молодым участником турецкого рынка пассажирских авиаперевозок (создана в 2022 году)», - говорится в сообщении.

По поводу «первого международного направления» и «молодого участника турецкого рынка» следует отметить, что Southwind Airlines входит в состав работающего в России и странах СНГ туристического холдинга Pegas Touristik.

Компания была создана на базе (самолеты плюс сотрудники) попавшей под санкции российской Nordwind Airlines для чартерных перевозок российских туристов на курорты Турции. Компания, изначально флот которой состоял из двух лайнеров Airbus А330 и одного Airbus А321, начала полеты 2 августа 2022 года с рейса Уфа-Анталия.

Главным инвестором Pegas Touristik считается турецкий бизнесмен Рамазан Акпынар.

Первый полет Southwind Airlines по маршруту Стамбул-Минск-Стамбул запланирован на 22 декабря. Время в пути составит 3 часа 45 минут. Цена билета на рейс из Минска в Стамбул составляет от $222.