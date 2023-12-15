Орбан заблокировал помощь ЕС для Украины

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан не позволил принять бюджетное решение ЕС, которое включало бы среднесрочную программу помощи Украине.

Об этом объявил президент Европейского совета Шарль Мишель по завершению переговоров лидеров ЕС, которые продолжались до глубокой ночи.

Мишель подчеркнул, что тематикой дискуссии было не только финансирование Украины. Лидерам ЕС предложили для принятия "мегапакет", в который вошло финансирование поддержки Украины, расходы на миграционные программы, финансирование Фонда солидарности ЕС и обороны.

"Только одно государство не смогло согласиться на это решение... Остальные 26 лидеров согласились на этот "мегапакет", включая Швецию, премьер которой по внутренним процедурам должен обсудить это решение с парламентом, но, как я рассчитываю, после этого присоединится к остальным", – заявил Мишель.

Президент Евросовета подтвердил предположение, что 27-м лидером, который не дал согласия, является премьер Венгрии Орбан. "Я так понимаю, вы очень хорошо осведомлены о том, в чем заключалась наша дискуссия", – ответил Мишель на соответствующий вопрос.

Как известно, ранее Орбан обещал заблокировать также начало переговоров о вступлении Украины в ЕС, но впоследствии позволил принять это решение; в голосовании по финансовым вопросам этого не произошло.

Впрочем, как подчеркнул Мишель, "мегапакет" не отклонен, а отложен: лидеры договорились о внеочередном саммите, который будет посвящен этому вопросу. "Мы вернемся к этому вопросу в самом начале следующего года и попробуем получить единодушие, чтобы сделать возможным воплощение этого мегапакета", – заявил президент Евросовета. По данным источников, речь идет о саммите уже в начале января.

Шарль Мишель уверен, что Украина все равно получит деньги.

"У нас есть инструменты для того, чтобы гарантировать, что Украина может рассчитывать на нашу поддержку, есть сильная политическая воля 26 лидеров принять этот "мегапакет". И это – сигнал, который мы хотим послать Украине", – заявил он.

Мишель отказался уточнять, пойдет ли ЕС на принятие решения в обход вето Орбана (в финансовых вопросах страны ЕС имеют такую возможность), но подчеркнул, что ЕС выполнит финансовые обязательства по помощи Украине. "У нас есть разные инструменты, чтобы обеспечить, что мы выполним свое политическое обещание", – сказал политик.