АБР повысил прогноз роста ВВП развивающихся стран Азии в 2023 году до 4,9%

Азиатский банк развития (АБР) улучшил прогноз экономического роста в странах с развивающейся экономикой Азиатско-Тихоокеанского региона в 2023 году до 4,9% с ожидавшихся три месяца назад 4,7%.

Как говорится в сообщении АБР, оценка повышения ВВП в следующем году осталась на уровне 4,8%

Ожидается, что потребительские цены в этих государствах в текущем году увеличатся на 3,5% по сравнению с предыдущим прогнозом в 3,6%. При этом в 2024 году инфляция ускорится до 3,6% (ранее ожидалось 3,5%).

Пересмотр экономического прогноза на текущий год в сторону улучшения обусловлен более высоким, чем ожидалось, повышением ВВП в Китае и Индии.

Ожидается, что рост экономики КНР в этом году составит 5,2% (ранее ожидалось 4,9%) на фоне ускорения темпов подъема потребления домохозяйств и государственных инвестиций в третьем квартале. Прогноз роста для Индии был повышен до 6,7% с 6,3% после более быстрого, чем ожидалось, роста в июле-сентябре, обусловленного двузначными темпами повышения промышленности.

Повышение прогнозов роста экономик КНР и Индии более чем компенсировало ухудшение оценок для стран Юго-Восточной Азии до 4,3% с 4,6%, обусловленное слабыми показателями производственного сектора.

Прогноз увеличения ВВП Южной Кореи в этом году сохранен на отметке 1,3%, в 2024 году - 2,2%.

"Риски для перспектив роста экономики включают в себя неизменно высокие процентные ставки в Соединенных Штатах и других странах с развитой экономикой, которые могут способствовать финансовой нестабильности в уязвимых экономиках региона, особенно в странах с высоким уровнем долга", - отмечается в обзоре АБР.

Потенциальные перебои в поставках также могут вновь подстегнуть инфляцию, особенно это касается стоимости продуктов питания и энергоносителей.

АБР был создан в 1966 году. Его акционерами являются 68 стран, 49 из которых расположены в азиатском регионе. К развивающимся странам Азии банк относит 46 из них.