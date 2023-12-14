НАТО увеличит совместный военный бюджет на 2024 год на 12%

НАТО увеличит совместные расходы оборонного альянса в следующем году. Об этом сообщила пресс-служба Альянса.

Ожидается, что военный бюджет увеличится на 12% до 2,03 миллиарда евро в 2024 году. Гражданский бюджет увеличится на 18% до чуть более 438 миллионов евро.

Заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоане отметил, что увеличение и расширение использования совместного финансирования НАТО позволяет членам Альянса более эффективно преодолевать общие вызовы безопасности. "Совместное финансирование демонстрирует солидарность и коллективную волю членов Альянса. В турбулентные времена нам это нужно как никогда", – сказал он.

Гражданский бюджет НАТО обеспечивает средства на персонал, операционные расходы и расходы на программы штаб-квартиры НАТО и ее международного персонала. Военный бюджет покрывает операционные расходы штаб-квартиры Командной структуры НАТО, миссий и операций во всем мире. Третьим основным элементом совместного финансирования НАТО является Программа инвестиций в безопасность НАТО, которая охватывает крупные строительные работы и инвестиции в систему командования и управления. Предельный объем программы на 2024 год составляет 1,3 миллиарда евро, что на 30% больше, чем в 2023 году.

"Бюджеты совместного финансирования укрепляют НАТО, обеспечивая основные силы и средства, способствуя сдерживанию, обороне и оперативной совместимости, а также поддерживая консультации и принятие решений на самом высоком уровне.", – заявили в НАТО.