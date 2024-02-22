Дания анонсировала пакет военной помощи Украине почти на $250 млн

Правительство Дании в четверг, 22 февраля, анонсировало новый пакет военной помощи для Украины на сумму 1,7 млрд крон (247,4 млн долларов). Об этом на пресс-конференции объявила премьер Дании Метте Фредериксен.

Общая сумма помощи от Дании для Украины, включая этот пакет, составит 33,3 млрд крон ($4,8 млрд), сообщает Reuters.

Фредериксен также призвала союзников увеличить объемы военной помощи Украине, которая борется с российской агрессией.

"Необходимо подчеркнуть, что если она (Украина) хочет достичь успеха на поле боя, большие объемы должны поступать сейчас. Именно в этом контексте мы продолжаем предоставлять дальнейшие датские взносы в надежде, что больше стран сделают то же самое, не через шесть или 12 месяцев, а сейчас, когда потребность очень, очень большой", – подчеркнула она.

Средства для новой помощи будут взяты из 7 млрд крон, которые Дания выделила в фонд, созданный для гражданских, военных и бизнес-взносов Украине в марте прошлого года.

Фредериксен также объявила, что ее страна гарантирует поддержку по безопасности Украине в следующие 10 лет в рамках двустороннего соглашения.